Ex Barnechea y sus dos goles enmascarado: "Me sentí extraño jugando con mascarilla y guantes quirúrgicos"

En Nicaragua el fútbol no se ha detenido pese al avance del coronavirus y las consecuencias globales de la pandemia respiratoria. Así fue como el Cacique Diriangén enfrentó al Deportivo Ocotal con mascarillas y guantes quirúrgicos.

El triunfo fue para el Cacique por 2-0, y los dos goles fueron obra del delantero uruguayo Bernardo Laureiro que jugó en Barnechea el 2013 y alguna vez fue sparring de Luis Suárez, Edinson Cavani y Diego Forlán junto a la selección juvenil de Uruguay.

“Todo empezó el miércoles de la semana pasada. Estábamos jugando un partido y, en el entretiempo, el ayudante del entrenador nos comunicó que se había confirmado el primer caso de coronavirus en Nicaragua. Imagínate que de la charla técnica se pasó a la preocupación. Jugamos el segundo tiempo, pero jueves y viernes no entrenamos. El tema es que la Asociación se reunió y decidió continuar, pero a puertas cerradas. Y el sábado nos tocó presentarnos a jugar contra Deportivo Ocotal”, contó Laureiro a Mundo eportivo.

Agregó que “resolvimos entre todos jugar con mascarilla. Me sentí extraño jugando con mascarilla y guantes quirúrgicos, pero había que hacerlo para dejar un mensaje que conciencie a la gente”.

Sobre cómo fue la experiencia de correr con una mascarilla, complementó que “es muy difícil. Yo aguanté 20 minutos y me la saqué. Era casi imposible respirar. Para cambiar la respiración se hacía complicadísimo. Los guantes no son problema. En ningún momento me los saqué”.

Por otro lado aseguró que el equipo conversó de la necesidad de jugar sin miedo al contagio y abstraerse aunque fuera por 90 minutos de los riesgos.

“Teníamos que jugar con miedo porque iba a ser peor. Si jugábamos debíamos hacerlo sin temor. Sabemos que evitar el contacto en el fútbol es imposible”, cuenta.

Sentenció que “festejé los goles como siempre. En el momento te olvidas. Pero me fui vestido como terminé el partido a mi casa. Sólo me cambié las botas en el banco de suplentes”.