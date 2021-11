Cuando quedan cinco fechas para el fin de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Argentina podría anotar su clasificación esta noche para así acompañar a Brasil que ya tiene inscrito su nombre.

Eso sí, el tema que la albiceleste consiga los boletos puede ser importante para la Roja, quien en la próxima fecha debe recibir al equipo de Lio Messi, por lo que si se dan unos resultados podría llegar más relajado al encuentro.

Por lo mismo, hay fórmulas para que el equipo de Lionel Scaloni cierre su clasificación al Mundial, aunque depende de otros resultados de la fecha para poder asegurar su asistencia.

La primera es que Argentina derrote a Brasil en el clásico, pero que, además, se den dos de estos tres resultados: Chile no le gane a Ecuador, Uruguay no le gane a Bolivia y que Colombia no le gane a Paraguay.

La otra opción, que es más compleja, tiene que ver con un empate en el clásico de esta noche, que tiene que ver con que Chile, Colombia y Uruguay pierdan sus partidos y que, además, Perú le gane a Venezuela como visitante.

En caso de que Argentina pierda con Brasil en la ciudad de San Juan dejaría sin opciones al equipo para clasificarse en esta jornada, por lo que su oportunidad se correría para la siguiente fecha, justo cuando enfrente a la Roja.

