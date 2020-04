El día en que Messi vio todo negro y casi golpea a compañero de la selección en Argentina

Una de las grandes espinas que tiene en su carrera Lionel Messi es ganar algo con la selección argentina, porque perdió la final del Mundial 2014 con Alemania y tres de Copa América, dos ante Chile y una con Brasil.

El zurdo tiene ese tema pendiente, el que tampoco pudo saldar cuando la Albiceleste fue local en la Copa América de 2011, que terminó ganando Uruguay.

En aquel torneo, Leo tuvo una fuerte pelea con el ex defensor central transandino Nicolás Burdisso, quien reveló una historia escondida de la Pulga.

"Nos peleamos. No debo ser el único que le ha gritado, pero son cosas que pasan muy a menudo en el vestuario, y esta vez trascendió por el contexto. Discutimos dentro de la cancha por ciertas cosas: el quería la pelota, yo quería dársela pero no podía, él estaba incómodo en el partido y yo estaba incómodo con la situación", partió diciendo el ex gerente deportivo de Boca Juniors al programa Podemos Hablar.

Burdisso jugando por Argentina - Getty

"Entramos al vestuario cuando vi que venía, me le paré, y nos separaron. No llegamos a las piñas", agregó Burdisso.

Por último, el ex AS Roma contó que "Lionel tiene un carácter fuerte, y está bueno eso, yo soy igual. Lo bueno es que terminó todo bien".