Eduardo Vargas juega solo un tiempo en el empate de Tigres ante Juárez de Bruno Romo

El Tigres de Eduardo Vargas y el Juárez de Bruno Romo igualaron 1-1 en la fecha 15 del Torneo Guardianes del fútbol mexicano. Turboman fue suplente e ingresó al inicio el segundo tiempo por Leonardo Fernández, mientras que Romo jugó pocos minutos al final del encuentro.

Ya con el delantero de la selección chilena en cancha, el cuadro local se puso en ventaja al minuto del complemento. Nicolás López aprovechó un error de la defensa rival y abrió el marcador para Tigres ante la salida en falso del portero.

Sin embargo, al 70' Darío Lezcano marcó la igualdad que a la postre sería el resultado final del compromiso. El ariete paraguayo recibió el balón dentro del área y con una media vuelta se sacó al defensor rival y definió de gran manera para anotar.

Turboman tuvo más de alguna ocasión que no pudo concretar. Al 56, recibió un gran pase de Gignac en el área, pero su definición no fue acertada y su disparó chocó con un zaguero visitante. Luego al 68', Edu se jugó la personal y casi marca con un zurdazo que se fue por poco desviado. Su último gran ataque fue al 84', cuando trató de sorprender al portero desde fuera del área, pero su disparo no fue con la potencia adecuada.

Con este resultado, el Tigres se mantiene en el tercer puesto del torneo azteca con 27 puntos. En la próxima jornada visitarán al América, el próximo domingo a las 20:30 horas.