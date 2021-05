¡Diego Rubio imparable en la MLS! Ex Colo Colo anota lindo gol de cabeza en el triunfo de Colorado Rapids

Diego Rubio sigue imparable en la MLS y el día de su cumpleaños número 28 lo celebró con un nuevo gol para Colorado Rapids, esta vez en la victoria de su escuadra por 3-1 sobre el Houston Dynamo de José Bizama. Cabe recordar que hace algunas jornadas, clavó un tiro libre fenomenal que se tomó todos los ránkings en Estados Unidos y otras partes del mundo.

El ex Colo Colo puso un buen cabezazo para poner el 2-0 parcial tras un centro del colombiano Michael Barrios, alejándole al balón a Marko Maric, portero rival. Se mostró activo y, debido a su buen juego, fue elegido, como dicen en Estados Unidos, el “man of the match”, la figura.

Rubio sumó su segundo gol en cinco fechas y el Colorado Rapids marcha en el tercer puesto de la Conferencia Oeste de la MLS, a sólo tres unidades del puntero, Seattle Sounders. Además, su idea es retornar a la selección de Chile y mostrarse como una alternativa de ataque para Martín Lasarte.

Hace unas semanas, el menor de la dinastía Rubio confesó a DaleAlbo que está muy cómodo por temas familiares en Estados Unidos, pero que buscó volver a Colo Colo en medio de la crisis para intentar aportar con el evitar el primer descenso de su historia. No obstante, no pudo salir por temas burocráticos de la MLS cedido por un tiempo como era su deseo.

En la próxima fecha, Colorado Rapids de Diego Rubio visitará el sábado 22 de mayo a las 22:30 de Chile a Los Ángeles FC.