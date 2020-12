Claudio Borghi reconoce contactos con Colombia: "Hay que esperar qué pasa con el profe Rueda"

Reinaldo Rueda se encuentra en Colombia negociando la forma para llegar a la selección. El técnico está autorizado por la ANFP para conversar con la federación cafetalera, pero durante las últimas horas se reveló que hay una nueva opción: Claudio Borghi.

El agente del Bichi confirmó que han existido acercamientos para asumir la banca del equipo de James Rodríguez y compañía, pero que esperan a lo que suceda con Triple R para dar el próximo paso. Algo que el propio argentino ratificó este lunes.

En la última edición de Todos Somos Técnicos, Borghi reconoció que hubo contactos y explicó la forma en que todo se dio. "Uno cuando tiene una oferta de trabajo se da un poder y lo di para Arabia Saudita, que había una posibilidad, pero esta persona me empezó a ofrecer. El permiso es específico. Me llamó y me dijo que estaba la opción de Colombia, dije que sí, que era interesante, pero no es más que eso, no hay charlas, ni tratativas".

Claudio Borghi se mostró entusiasmado por llegar a la banca de Colombia. Foto: Agencia Uno

Eso sí, el Bichi recalcó que respetará la negociación de Rueda. "Hay que esperar qué pasa con el profe. Tengo alguna experiencia en selección y eso cuenta a favor. Afortunadamente tengo ofertas de trabajo siempre".

Borghi no solo se mostró entusiasmado con la idea, sino que también dio a entender que tiene estudiado al elenco colombiano. "Tiene muy buen equipo, los conozco bastante bien, los hemos transmitidos, uno ve muchos videos también, tiene jugadores en Europa. No comenzó bien, pero tiene una selección interesante. Siempre interesa".

Aunque para el ex DT de la Roja y Colo Colo, es difícil que se dé. "Todos dan por hecho que el profe Rueda tiene un 95% de posibilidades. Creo que lo único que puede hacer caer es que haya que pagar multas por salidas desde Chile. Si no, yo creo que es el técnico elegido por Colombia".

Un palo a Rueda y se descarta de la Roja

En medio del programa, Manuel de Tezanos consultó por la situación de Rueda y la Roja, lo que terminó en una categórica respuesta de Borghi, quien le puso punto final a su aventura en nuestro país.

Claudio Borghi habló de la posibilidad de dirigir a Colombia:



"Es una selección que siempre interesa" #TodosSomosTécnicos �� pic.twitter.com/pj2zH5WqlN — CDF (@CDF_cl) December 21, 2020

"Una vez que el profe Rueda pidió este permiso de poder conversar, para mí está fuera de Chile. Si no firma en Colombia, para mí no debería volver. Es como perder un tiempo en el matrimonio. El huevón que se quiere tomar un tiempo es porque no quiere estar", lanzó.

Finalmente y ante la opción de tomar a la Roja si Rueda se va, el Bichi enfatizó que "mi tiempo en la selección chilena ya pasó, no fue bueno, es tiempo de otro entrenador que no haya estado".