El director general del Bayern Munich, Oliver Kahn, le respondió a Robert Lewandowski, quien ha declarado públicamente que no va a seguir en el club, pese a tener contrato vigente.

Kahn no quiere perder a Lewandowski y le responde: "Declaraciones así no llevan a ninguna parte"

Robert Lewandowski se integró a la selección de Polonia y en sus primera declaraciones ya dejó en claro que no seguirá en el Bayern Munich, pese a tener contrato vigente.

El delantero de 33 años está vinculado por una temporada más con el equipo bávaro, pero su intención es marcharse al Barcelona, que espera por él.

“¿Si soy optimista por mi fichaje por el Barça? Es una gran pregunta. No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado”, respondió ante la consulta de un reportero.

“No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club. A ver qué podemos hacer en las próximas dos semanas, no quiero seguir y me gustaría centrarme en la selección de Polonia. Después de la Nations League tendremos tiempo para hablar de la situación, pero no veo ninguna posibilidad de seguir más en el Bayern”, añadió.

“Bayern es un club serio. Espero que no me retengan sólo porque pueden hacerlo. Mi era en el Bayern Múnich ha acabado”, finalizó.

La respuesta no tardó en llegar desde el Bayern, con su director deportivo, Oliver Kahn, sorprendido por la forma que eligió Lewy para dar a conocer su posición.

"No puedo decirte por qué Robert eligió esta forma de comunicar su situación. Declaraciones públicas así no te llevan a ninguna parte. Debería saber lo que tiene en el Bayern. Se convirtió aquí en futbolista mundial dos veces seguidas", dijo Kahn a Sport1.

Otro que salió a apoyar a Lewandowski es Lothar Matthäus, leyenda del club: "Entiendo a Lewandowski. El profesional nota que algo está cambiando en el club, que algo se está desmoronando, que algunas cosas no son como estaban acostumbrados. Es una lástima".

"Se puede ver que cada vez más jugadores quieren irse del Bayern. Este no era el caso en el pasado. Ciertamente no arroja una buena luz sobre el club. Algunos jugadores no se sienten cómodos en él", concluyó.