La llegada de Xavi Hernández como entrenador de Barcelona promete muchos cambios y uno de ellos puede ser el regreso de un viejo conocido: Dani Alves. Según la prensa de Cataluña, la vuelta del experimentado jugador brasileño es un hecho inminente y ya tiene el visto bueno del nuevo técnico.

Así lo publicó el Diario Sport este viernes. "El club azulgrana está ultimando los detalles de la contratación del defensa brasileño tras saber, de boca de Xavi Hernández, que lo quiere para su proyecto. Según fuentes del club, el anuncio del fichaje solo está a expensas de una última reunión con Alves", escribieron.

El lateral derecho arribaría al cuadro culé como jugador libre luego de terminar su contrato con Sao Paulo y regresaría a un lugar donde tuvo la mejor etapa de su carrera y se consolidó como el mejor de su posición el mundo logrando ganar tres veces la Champions League y en seis ocasiones La Liga de España.

"Salí diciendo que cuando el Barça me necesitara y me quisiera yo estaría a su disposición independientemente de donde estuviera. Es demasiado el cariño, el amor y el respeto que tengo por esta casa. Si el Barça piensa que me necesita solo tiene que llamarme", afirmó recientemente sobre una posible vuelta.

Sin embargo, la directiva de Joan Laporta tenía dudas de contratar a un futbolista de 38 años pero con el visto bueno de Xavi Hernández en el comienzo de su proyecto no hay motivos para que se selle un fichaje que será bastante llamativo.