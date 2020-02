Antonio Conte tras la caída ante el Napoli: "No fuimos muy efectivos en situaciones de mano a mano"

El Inter de Milán no pudo revalidar su triunfo en el derbi ante el AC Milán y cayó por la cuenta mínima ante el Napoli en la ida de las semifinales de la Copa Italia. Alexis ingresó desde la banca en el segundo tiempo y no pudo hacer mucho para empatar.

El técnico nerazzurro, Antonio Conte, lamentó la derrota ante los napolitanos y acusó al cansancio como una de las causas de la derrota: "No fuimos muy efectivos en situaciones de mano a mano. También porque el derby le quitó mucha energía, tanto física como mental, a pesar de los cinco cambios desde el domingo".

"¿Mis protestas con el árbitro? No estoy hablando de eso, no me interesa. Tuvimos oportunidades y no habríamos robado nada si hubiera terminado en un empate", agregó el estratega.

Finalmente, Conte dio vuelta la página y pidió paciencia para el porceso del equipo: "Nosotros como equipo estamos al comienzo de un camino, si alguien piensa que estamos al nivel de los que han estado a cargo durante tantos años, digo que estamos lejos y debemos trabajar tomando estas derrotas para mejorar".