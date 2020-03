Alcalde de Liverpool en llamas: "No fue inteligente dejar que se llenara de aficionados españoles"

El alcalde de Liverpool, Joe Anderson, no dejó títere con cabeza al momento de encontrar responsables por el auge del coronavirus en la ciudad de Merseyside.

Según el edil, el partido del Liverpool-Atlético de Madrid por la vuelta de octavos de final de la Champions fue la gran detonante de la propagación de la enfermedad. "Los infectados casi se duplican diariamente aquí como en otros lugares. Todos están y se verán afectados de alguna manera. Por favor, quédense en casa y sigan consejo #savelives", comenzó diciendo Anderson a la prensa local.

Luego, llegó su crítica hacia el Gobierno británico, el Atlético de Madrid y la UEFA: "Argumentamos en ese momento que era muy extraño que a los fans de Madrid no se les permitiera entrar a su propio estadio, pero que sí pudieran viajar hasta Liverpool e ir a Anfield. Creo que el Gobierno no tomó medidas firmes lo suficientemente rápido y parecía reacio a hacer algo para preocupar a la gente o afectar la economía en ese momento".

"No fue una idea inteligente dejar que se jugase el partido y permitir que la ciudad se llenara de aficionados españoles que se mezclaron con los ciudadanos de Liverpool. No fue culpa de los ellos, pero no debería haberse jugado ese partido", añadió.

No se ha comprobado la incidencia de los hinchas españoles en la propagación del virus, pero sin duda, el jugar el partido con miles de hinchas visitantes fue una imprudencia por parte de la UEFA y el gobierno británico.