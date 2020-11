AC Milan vs Fiorentina | Ver EN VIVO a Erick Pulgar contra los rossoneros de Zlatan Ibrahimovic por la Serie A de Italia

Este domingo Erick Pulgar tendrá un partidazo cuando visite en el Estadio San Siro al AC Milan por la novena fecha de la Serie A de Italia.

El chileno y la Fiorentina desafían de visita al puntero de la liga italiana y que han tenido una temporada increíble, más si se le considera el 2020 completo con un invicto notable en el torneo italiano: no pierden desde marzo, antes del receso por la pandemia.

Pero el cuadro rossonero tendrá una importante baja contra el equipo de Cesare Prandelli, ya que Zlatan Ibrahimovic está lesionado y estará fuera por al menos dos semanas más. El sueco ha sido la gran figura y goleador de este gran momento del Milan y que los tiene liderando el Calcio.

Buena oportunidad entonces para que el elenco viola pueda lograr un buen resultado en este complejo encuentro en Milán. La Fiore no goza de un buen inicio y ya tuvo un cambio de técnico. En cuanto a Pulgar, el mediocampista de la Roja ha tenido poca participación debido a contagiarse de Covid a inicio de temporada, pero de a poco se ha integrado al XI titular.

Fiorentina está 15° con 8 puntos y sumar de a tres los dejaría alejados de la zona complicada del Calcio, mientras que la derrota los seguirá complicando en una hipotética lucha por el descenso si no se recuperan pronto.

Día y hora: ¿Cuándo juegan AC Milan vs Fiorentina por Serie A?



AC Milan vs Fiorentina se enfrentarán este domingo 29 de noviembre a las 11:00 horas de Chile.

Erick Pulgar de a poco retoma su protagonismo en el XI viola. (Foto: Getty)

Televisión: ¿En qué canal o dónde ver en vivo por TV a AC Milan vs Fiorentina?



AC Milan vs Fiorentina será transmitido en televisión en vivo por ESPN 3 y Rai Italia, en los siguientes canales según tu cableoperador:



ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

Rai Italia

VTR: 354 (SD)

DTV: 766 (SD)

ENTEL: **NO DISPONIBLE**

CLARO: **NO DISPONIBLE**

GTD/TELSUR: 111 (SD)

MOVISTAR: 437 (SD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

Online: ¿Dónde ver en vivo por streaming a AC Milan vs Fiorentina?



Si buscas un link para ver en vivo y online el duelo entre AC Milan vs Fiorentina, podrás hacerlo en ESPN Play.