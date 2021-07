Óscar Ruggeri prende el ventilador y hace bolsa a Neymar: "No tiene códigos, yo le pegaría una buena patada. A Messi no lo vas a ver en esa"

Brasil y Neymar ya están en la gran final de la Copa América 2021 tras dejar en el camino a Ecuador y esperan por Argentina o Colombia, que se miden esta noche por las semifinales del torneo continental. En la previa del partido de la Albiceleste, Óscar Ruggeri lanzó durísimos dardos contra la estrella de la Verdeamarela.

El ex defensa y campeón del mundo con Argentina se sumó a los críticos de Neymar y lo calificó como un futbolista sin códigos, que “pega en el suelo” aprovechándose de su calidad y técnica muy por sobre la media.

“El tipo que va ganando 3-0, 4-0, no se hace el canchero. Neymar es distinto a todos, no como Messi, pero sí distinto a los demás, y si vas ganando 4-0 tienes códigos en la cancha, tienes a un equipo caído en frente", dijo Ruggeri en ESPN F90.

Agregó: “y por qué el otro día cuando iban 0-0 le mete un codazo y otro planchazo, que no lo echaron porque era Neymar. Sí, te cancherea, no tiene códigos. El otro día los peruanos estaban destruidos, el partido ya terminaba y les tiraba caño… dale… Hay cosas y cosas. Cuando ves al rival destruido, Messi hace 4-0 y no lo vas a ver en esa".

Ruggeri sentencia tajante: “vas 4-0, te da vuelta y te tira el caño, ¿qué haces como rival? Yo le pego una buena patada. Todos lo tocan con el muslo y hace una cosa (gestos de exageración)”.

Cabe recordar que Neymar se enfrascó en mensajes cruzados a través de redes sociales con Arturo Vidal tras el triunfo de Brasil contra Chile en los cuartos de final.

Neymar y Brasil esperan por su rival en la final de la Copa América 2021. Argentina o Colombia se medirá ante la Verdeamarela este domingo 10 de julio desde las 20:00 horas en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.