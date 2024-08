PlayStation publicó en su blog para Latinoaméricaimportantes novedades en materia de videojuegos indie, nos referimos a la fecha de lanzamiento y plataformas a las que llegarán The Plucky Squire, Broken Sword y Sulfur.

Conoce los detalles de cada uno de los títulos, juntos a sus tráilers en RedGame de RedGol.

3 juegos que transformarán pronto tu PlayStation

The Plucky Squire

Llega a PlayStation 5 el próximo 17 de septiembre del 2024.

Este mundo lleno de imaginación del desarrollador All Possible Futures será un título disponible desde el primer día en el catálogo de juegos de PlayStation Plus , disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra y Premium. Por lo tanto, no te pierdas la oportunidad de literalmente saltar al interior de esta historia. Únete a Jot en este juego de aventura y plataformas en su misión por salvar la fantasía de su libro de cuentos y el mundo más allá de este.

Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged

Llega a PlayStation 5 el próximo 19 de septiembre del 2024.

Los juegos de aventura son la base de muchos títulos que disfrutamos hoy en día, y el lanzamiento original de Broken Sword es un clásico de siempre que regresa gracias al equipo de Tiny Dragon Games.

La nueva versión mejorada ofrece más de 30.000 cuadros de animación personalizados y una resolución 50 veces mejor que la versión original de PlayStation, con gráficos redibujados en 4K.

Sulfur

Llegará a PlayStation 5 y PlayStation 4 en el año 2025.

Perfect Random tiene el desafío perfecto en mente. En este FPS de caricaturas, tendrás mucha libertad para elegir cómo abordar el combate, con más de 35 millones de combinaciones de armas y modificaciones para adaptarse a cualquier estilo de juego.

Con un humor divertido y la capacidad de volver a jugar encuentros con un nuevo equipamiento, este es un juego para los amantes de los juegos de disparos y quienes disfrutan de los elementos de juegos de rol (RPG).