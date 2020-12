Xbox Series X|S reproduce juegos de PS2 con un emulador

No es una broma, es real. La Xbox Series X|S suma una nueva lista de juegos a su retrocompatibilidad, y es que la consola de Microsoft permite emular títulos de PlayStation 2. Todo se logra gracias al modo desarrollador que deja ejecutar aplicaciones de Windows.

Modern Vintage Gamer por su cuenta de YouTube comprobó que es posible hacer correr el emulador PCSX2 de RetroArch y con esto puedes disfrutar de los mejores juegos de la PS2 en la XSX|S y de forma fluida.

modo desarrollador en Xbox Series X|S

Lo primero que debes hacer es comprar la herramienta "modo desarrollador de Xbox Series", la cual tiene un valor de 20 dólares. Con esto podrás ejecturar aplicaciones UWP (Plataforma universal de Windows) y así podrás activar el emulador PCSX2 de RetroArch.

Títulos como God of War, Jak and Daxter, Shadow of the Colossus, Burnor 3, Silen Hill, Metal Gear Solid 2, ICO, Ace Combat 4, TimeSplitters 2, Gran Turismo 4, Okami, entre otros, fueron probados de gran forma en la Xbox Series S.

Cabe recordar que PlayStation 5 sólo tiene retrocompatibilidad con juegos de PS4, y los títulos de PS3, PS2 y PS1 no fueron considerados por Sony. Por su parte, Xbox Series corre los juegos de Xbox One, Xbox 360, Xbox Original y ahora con emuladores los de PlayStation 2 y hasta los de Nintendo.