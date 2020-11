Worms Rumble lidera los juegos gratis de diciembre en PlayStation Plus para PS4 y PS5

PlayStation anunció los juegos gratuitos de diciembre para los miembros de PlayStation Plus. Worms Rumble, Just Cause 4 y Rocket Arena son los títulos que podrás disfrutar en PS4 y PS5, con multijugador online y grandes misiones de acción.

"Todos los juegos estarán disponibles para jugar desde el martes 1 de diciembre hasta el lunes 4 de enero. Echemos un vistazo más de cerca a cada uno", avisó PS por su blog oficial.

Worms Rumble:

¡Esto es Worms como nunca antes lo habías jugado, con intensos combates multiplataforma de 32 jugadores en tiempo real! Usa una variedad de armas favoritas de los fanáticos, como la bazuca y la escopeta, además de adiciones completamente nuevas a la armería para llevar el dolor a tus oponentes invertebrados a medida que subes de rango. Además, puedes personalizar a tu gusano favorito.

Just Cause 4:

Sumérgete en una experiencia de sandbox de mundo abierto llena de acción y causa el caos con una amplia selección de armas, vehículos y equipo mientras Rico Rodríguez se lanza en paracaídas hacia los climas exóticos de América del Sur. Explora el remoto país sudamericano de Solís, 1024 kilómetros cuadrados de exóticas áreas de juego, desde la selva tropical hasta el desierto y los picos nevados de las montañas, plagado de conflictos, secretos y peligros incalculables.

Rocket Arena:

Los cohetes gobiernan todo en este explosivo juego de disparos en línea * 3v3 en el que nunca estarás fuera de la acción. Prueba una lista de héroes fantásticos con cohetes y habilidades distintivas para dominar la arena. Aprenda a cronometrar sus esquivas, lidere a sus objetivos y descubra nuevas estrategias basadas en su escuadrón y pruebe elementos del juego como Rocket Magnet, Trip Mine y Speed Boost para cambiar el curso del combate.

Eso no es todo, porque PlayStation también avisó que el próximo fin de semana del 19 al 20 de diciembre, los miembros que no tengan PlayStation Plus en PS4 y PS5 podrán disfrutar de manera gratuita el multijugador online de sus videojuegos favoritos como FIFA 21, Call of Duty, GTA V, entre otros.