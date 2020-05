Una de las exclusivas más pesadas de PS4: The Last of Us Part II ocupará 80 GB en el disco duro

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

Para quienes ya tengan preordenado este videojuego deben hacerse la idea de comenzar a hacer bastante espacio en su PlayStation 4, ya que la secuela de The Last of Us será una de las exclusivas más pesadas en la consola de Sony.

Hace algún tiempo Sony informó que el proyecto de Naughty Dog ocupará 100 GB aproximadamente en las consolas, pero últimas informaciones recogidas en Reddit apuntan que las copias enviadas a la prensa especializada confirman que el videojuego finalmente tendrá un peso de 78’3 GB en el disco duro de la consola nipona.

Con esto The Last of Us Part II se queda cerca de los 85,86 GB que pesa Final Fantasy VII Remake, siendo la exclusiva de PS4 que más espacio ocupa en el disco duro. Además, supera a otro grande de Naughty Dog como lo esto Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón, videojuego que pesa 48 GB.

El esperado videojuego llegará a la PS4 el viernes 19 de junio.

Cabe mencionar sin embargo que el espacio que The Last of Us Part II ocupa en el disco duro podría crecer con el correr del tiempo por las típicas actualizaciones que van llegando.

De esta forma hay que empezar a hacer espacio en las consolas, o cortar por lo sano y adquirir un disco duro externo para que esto deje de ser un problema, sobre todo para los dueños de una PS4 que solo tiene 500 gb de espacio inicial.

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada en el 2013, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes tráileres, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

Si quieres reservar The Last of Us Part II para PlayStation 4 en su preventa en la PS Store ingresa acá.

