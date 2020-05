Se descarta suspensión: The Game Awards 2020 se realizará de forma segura y en formato digital

A pesar de la gran cantidad de problemas que han tenido los diferentes eventos dedicados a los videojuegos, son varios los que se han podido adaptar a estos tiempos de coronavirus, viendo en la transmisión online una alternativa válida para llevar las últimas novedades del mundo gamer.

Uno que parece seguir esta línea es el evento de The Game Awards 2020, cita donde se premia a lo mejor de lo mejor en la industria y se entrega el prestigioso Game of The Year (GOTY).

Geoff Keighley, máximo responsables del evento, afirmó que a pesar el contexto mundial que estamos viviendo la edición de este 2020 sigue en pie. “Vamos a producir el espectáculo de este año en diciembre", señaló.

"El 99% de la audiencia es digital y está repartida por todo el mundo. Y unas 5000 personas unidas en un sitio. Pero soy realista a la hora de tener planes alternativos", afirmó Keighley haciendo alusión a los 45 millones de espectadores que tuvo el evento en el 2019.

El evento se realiza desde 2014 reemplazando a los Spike Video Game Awards.

Hay optimismo en que la situación de acá a diciembre se normalice y se pueda realizar el evento tal y como se ha venido realizando desde 2014, pero de no ser el caso no es descabellado llevarlo íntegramente en una versión online.

Cabe destacar que The Game Awards se divide en dos etapas, la de las premiaciones (la que se vería más afectada en caso de realziarse online) y la de revelaciones y presentaciones especiales, donde se dan a conocer distintos adelantos en la industria de los videojuegos.