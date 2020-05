Reveladas las primeras imágenes de The Lord of the Rings: Gollum

Daedalic Entertainment liberó las primeras imágenes de "The Lord of the Rings: Gollum" que saldrá para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Esta nueva historia de acción y sigilo es protagonizada por Gollum que recorrerá la Tierra Media.

El videojuego tiene una gráfica estilo "cartoon", pero a pesar de ello no pierde la oscuridad necesaria que tienen los escenarios. Con Gollum comenzarás en la torre de Barad-dûr, donde deberás abrirte paso para continuar tu camino.

Paisaje del nuevo videojuego

El nuevo The Lord of the Rings: Gollum

Gollum viaja por la Tierra Media

The Lord of the Rings: Gollum es desarrollado con Unreal Engine 4 y su lanzamiento a punta para el 2021 en PC y consolas de nueva generación. Por lo tanto, aún falta tiempo para disfrutar de una nueva aventura del Señor de los Anillos.