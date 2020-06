Regresa la ePrimera de FIFA 20 con doble fecha y partidazos

La ePrimera DIRECTV de FIFA 20 está de regreso tras un largo receso a causa del coronavirus. El torneo se reiniciará el 9 de junio con dos fechas semanales y que podrán ser vista por la TV y en Twitch.

Desde las 17:00 horas, la pelota virtual volverá a rodar y la acción la abrirán Deportes Iquique contra Unión La Calera. Luego será el turno de Everton y O'Higgis, Antofagasta vs. Audax Italiano, U. de Concepción vs. Huachipato, Santiago Wanderers vs. Coquimbo Unido, Curicó Unido vs. Unión Española eSports, La Seran vs. Palestino y Cobresal contra Católica eSports.

Fecha 15 del ePrimera de FIFA 20

Fecha 16 del ePrimera

El líder e la competencia es Deportes La Serena, que alcanzó una ventaja de 10 puntos sobre Unión Española eSports que marcha en la segunda posición. Everton y Católica eSports completan las primeras cuatro posiciones y son separados por la diferencia mínima.

¡REGRESA EL FÚTBOL VIRTUAL!