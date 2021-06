¡Por fin! Overwatch confirma crossplay entre distintas plataformas

El anuncio de que Overwatch, el exitoso shooter multijugador de Blizzard, presentaría el esperado crossplay, es decir la posiblidad de jugar en conjunto usuarios desde distintas plataformas, combinando a contendientes de Xbox, PlayStation, Nintendo Switch y PC es algo que empieza a materializarse.

Y es que con la beta del juego entre plataformas con la más reciente actualización de Battle.net a nivel global, los jugadores de todo el mundo pueden formar equipo, independientemente de la plataforma de su preferencia. Las actualizaciones globales de Battle.net combinan las listas de amigos de diferentes territorios en una sola, de manera que los jugadores ya no necesitan cambiar de región en Battle.net para jugar con amigos que están en otro lado del planeta, salvo China que mantendrá su actual servidor independiente.

Para hacerlo efectivo, todos los jugadores deben crear una cuenta de Battle.net y vincular sus cuentas de consolas correspondientes. Quienes sigan los pasos descritos e inicien sesión en Overwatch antes del 31 de diciembre de 2021 recibirán una caja de botín dorada para celebrar el lanzamiento de la beta del juego.

Overwatch compartió el tutorial para poder ser parte de crossplay y si bien no entregó fecha aún para el lanzamiento, los fanáticos del juego ya preparan su puntería para el gran salto cualitativo.