Megaespecial actualizado: Estos son todos los juegos gratis en estos momentos para PlayStation 4, Xbox One y PC

La cuarentena por el coronavirus ha dejado a varios en sus casas para evitar que el virus sigua propagándose en nuestro país. Ante eso el tiempo para jugar videojuegos ha crecido, por lo que en RedGol Gamer te dejamos este megaespecial de juegos que puedes jugar gratis en estos precisos momentos en PlayStation 4, Xbox One y PC.

PlayStation 4 con PS Plus: Star Wars Battlefront II y Call of Duty WWII

Ambos juegos están disponibles para los suscritos a PS Plus durante junio completamente gratuitos.

Epic Games: Borderlands: Una Colección Muy Guapa

El videojuego de Gearbox Software estará gratis en la tienda digital de la Epic Games hasta el jueves 4 de junio.

Xbox Gold: Shantae and the Pirate's Curse, Coffee Talk, Destroy All Humans! y SINE MORA

Shantae and the Pirate's Curse estará disponible desde el 1 al 30 de junio, Coffee Talk del 16 de junio al 15 de julio, Destroy All Humans! del 1 al 15 de junio y SINE MORA del 16 al 30 de junio.

PUBG gratis por tiempo limitado en Steam del 4 al 8 de junio y con 50% de desucento

PlayerUnknown’s Battlegrounds se une a la campaña "Play Apart Together" y del 4 al 8 de junio podrás disfrutar de PUBG de forma gratuita. Además, durante ese tiempo estará a mitad del precio el título.

Doble descuento para los sucritos a PS Plus

Para quienes sean partes al servicio de Sony podrán acceder a verdaderos juegazos a precios muy accesibles.

Days of Play

Videojuegos, suscripciones, accesorios y mucho más están por llegar a PlayStation con las mejores ofertas del año gracias a Days of Play. La campaña estará disponible a partir de junio en Latinoamérica.