Liberan Inside The Last of Us Part II en español, el minidocumental que relata el desarrollo del juego

Cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, esperado megaproyecto para la PlayStation 4 de Naughty Dog que llegará a la consola de Sony el próximo viernes 19 de junio.

Para poder hacer más amena la espera es que Sony y Naughty Dog han publicado Inside The Last of Us Part II, esta vez en doblado en español, una serie de minidocumentales que relatan como fue el desarrollo de este megaproyecto que busca cerrar con broche de oro a la actual generación de consolas.

En total serán cuatro capítulos que abarcarán diferentes áreas del videojuego: Inside the Story (13 de mayo), Inside the Gameplay (20 de mayo), Inside the Details (27 de mayo) y Inside the World (3 de junio).

The Last of Us Part II seguirá los acontecimientos de la primera parte de la historia lanzada, aunque en esta ocasión y como se ha visto en los diferentes trailers, con más importancia al futuro de Ellie que el de Joel.

El esperado videojuego llegará a la PS4 el viernes 19 de junio.

