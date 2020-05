Lanzadas las fechas 8 y 9 del eNacional.11vs11 de PES 2020

La Liga Chilena de PES reveló las fechas 8 y 9 del eNacional.11vs11 que se disputarán el domingo 10 y lunes 11 de mayo. El duelo más destacado es el de Cóndores eSports y Legión Arica que disputan la punta de la Conferencia Ignis.

Otro de los grandes partidos que tendremos serán: Palestino eSports vs Santiago Wanderers eSports, Azules eSports vs Red Bull eSports y Rangers eSports contra Audax eSports.

Mientras que en la fecha 9 tendremos encuentros como: Red Bull eSports vs Predators, Iquique eSports vs WildDogs eSports y Galácticos eSports vs Gunners.