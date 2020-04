F por el Kun: Sergio Agüero tuvo que pedir que le explicaran qué significa la letra cuando vio repleto el chat

Sergio el Kun Agüero se ha vuelto toda una personalidad en los eSports. Ha participado en distintos torneos amistosos durante la cuarentena y se ha mostrado muy apasionado, tanto en victoria como en derrota.

Así le pasó con Paulo Díaz en el FIFA eNations, donde el chileno le marcó un tanto para el triunfo de la Roja en el último minuto e hizo estallar al pobre Kun.

“No, dejate de joder, la CSM”, expresó el hombre del Manchester City mientras se escuchaban algunos golpecitos en la transmisión que, en vivo, llegó hasta las 8 mil personas.

Poco después, otra vez vivió un minuto de frustración: James Rodríguez lo eliminó de la Champlay en primera en modalidad gol de oro y el pobre Agüero tiró lejos el joystick.

“No sé para qué juego... Me agarra una moto, loco, con este juego. No se puede jugar así. No sé para que llaman y llaman si no se puede ver nada. Estuve todo el partido pensando en esto”, manifestó el seleccionado Albiceleste, aún caliente.

Ante esto, le empezaron a llover las F en el chat, algo que lo dejó “colgado” y para lo que tuvo que pedir explicaciones a su hermano menor, más ducho en esta lides.

“¿Por qué me ponen F, F, F, F, F? Ahora entendí qué signfica, mi hermano me explico. Me pusieron F y no entendía. Yo soy nuevo en esto. No me pongan F, eh. No me pongan F”, dijo el Kun en su última transmisión desatando risas y, obviamente, una nueva ola de F.

Pero, ¿qué diablos significa? Para los que no estén familiarizados con los juegos de ahora, el tema de la F se remonta al título Call of Duty: Advanced Warfare. La idea no es spoilear a quien quiera jugarlo, pero, básicamente, un personaje asiste al funeral de otro en un momento y se insta al jugador “a presionar F para presentar respetos” al caído.

"Press F to pay respect", sale en esta escena del Call Of Duty: Advanced Warfare y se transformó en viral.

Con esto, la escena se transformó en viral y la F se transformó en “señal de respeto por un caído” o cuando a alguien le pasa algo malo. Por lo mismo, le dejaban la F al Kun Agüero por sus constantes caídas en el FIFA.

F por el Kun.