Sergio Agüero se calienta mal y tira el joystick furioso tras ser eliminado ante James Rodríguez en el FIFA20

En medio de toda esta pandemia por el coronavirus los futbolistas han encontrado en los videojuegos la excusa perfecta para seguir jugando al deporte desde sus hogares, aunque sea en el mundo virtual y con un joystick en sus manos.

Para poder agregarle un poco de competitividad a estos partidos es que se han creado algunos torneos, como el ‘Champlay’, campeonato benéfico de FIFA20 organizado por Paulo Dybala y el tenista Diego Schwartzman para juntar fondos para ayudar a la Cruz Roja Argentina.

Uno que se tomó muy en serio su participación fue Sergio Agüero, quien fue el primer jugador eliminado de la competición a manos del colombiano James Rodríguez, desatando su furia frente a miles de usuarios conectados viendo el partido.

El delantero del Manchester City cayó en la modalidad de gol de oro ante el colombiano tras empatar 1-1, por lo que al sellarse su derrota lanzó el joytstick lejos y se calentó mal por su temprana eliminación.

El colombiano dejó enojado al Kun por eliminarlo en el FIFA20.

“No sé para qué juego... Me agarra una moto, loco, con este juego. No se puede jugar así. No sé para que llaman y llaman si no se puede ver nada. Estuve todo el partido pensando en esto”, señaló enojado el atacante, ante la mirada de 19 mil usuarios conectados.

Mira el momento de la calentura del Kun: