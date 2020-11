El día en que Diego Maradona puso en jaque y demandó a PES y EA Sports FIFA

Diego Maradona es considerado por muchos como el mejor jugador en la historia del fútbol y su fallecimiento impactó al mundo. Por esto, el 10 no quedó ajeno a los videojuegos y vivió varias polémicas con las desarrolladoras de las sagas Pro Evolution Soccer y FIFA por el mal uso de su imagen.

El pibe de oro pisó la cancha virtual en varias oportunidades, pero fueron Konami y EA Sports que recibieron su furia. Corría el año 2017 y PES 2017 hacía gala de tener entre sus leyendas a Diego Maradona, una versión joven en sus tiempos por Barcelona, cuando el campeón del mundo se dio cuenta de esto encendió la mecha por redes sociales y luego todo se resolvió entre abogados.

"¡Ahora Konami dice publicamente que el Barcelona le cedió los derechos de mi imagen! ¿Pero en qué cabeza cabe que a la selección argentina la pueda manipular el Barcelona? ¡Y mucho menos Konami! A mis 56 años ya no me estafan más… Konami, a vos te digo: te vas a comer un juicio millonario, y toda la plata que te saque la voy a usar para hacer canchas de fútbol para los chicos pobres. Y ahí sí, van a poder jugar a algo limpio", sentenció.

Meses más tarde, el proceso legal tuvo sus efectos y Maradona con Konami llegaron a un jugoso acuerdo para colaborar juntos en la saga. Parte del dinero de este contrato, el Diego lo utilizó para potenciar el fútbol infantil en Tandil con la realización de canchas y aporte de indumentaria.

Luego fue el turno de EA Sports. En el año 2018 apareció una imagen de FIFA 18, donde Maradona aparecía en los tifos de la Juventus junto una pancarta que decía "Amo la Juve". El argentino, ídolo del Napoli, se mostró totalmente indignado con lo sucedido y atacó con todo a la empresa norteamericana.

"He dado instrucciones a mis abogados a que investiguen esto, hay errores que no se pueden cometer. No puedes tener eso en un juego que es jugado por tanta gente y pagarán por ello", dijo el genio del fúbtol mundial en radio Kiss Kiss.

A pesar que esto no llegó a temas legales, EA Sports fue mucho más cuidadoso y evitó juntar la imagen de Diego Maradona junto a la de Juventus, el acérrimo rival del Napoli.

Maradona es un ídolo y seguirá figurando en los videojuegos más importantes del mundo. En FIFA 21 aparece como ícono y entrenador, lo mismo ocurre en eFootball PES 2021 donde es es una leyenda de myClub y entrenador elegible para comenzar la mítica Liga Master, donde puedes armar el equipo de tus sueños.