Se lanzó hace algunas horas y ha recibido hartas críticas positivas en el mundo, menos en China, hablamos de Total War: Warhammer III, juego exclusivo de PC, el cual ha recibido una gran cantidad de reseñas negativas en Steam por parte de esa zona asiática, en gran parte por los spoilers.

Según el analista de videojuegos Daniel Ahmad, las reseñas negativas del título por parte de los usuarios chinos en Steam alcanzaron el 72%. Además, cabe destacar también que en Total War: Warhammer III está la facción Catai, inspirada justamente en ese país, eso provocó en parte que las expectativas del juego fueran altas.

Volviendo a los spoilers, principal crítica de los chinos, esto se debió a que los desarrolladores, The Creative Assembly, y plataformas de streaming como DouYu, considerada como la Twitch de China, aplicaron un estrategia de dar accesos anticipados a múltiples streamers, los cuales muchos de ellos anticipaban el argumento y con ello hacían spoiler, también porque no tenían limitaciones a lo que se podía decir o no.

¿Cuándo se estrenó Total War: Warhammer 3?

El juego se estrenó el 17 de febrero de 2022 para PC (solo vía Steam, Epic Games Store y Xbox Game Pass).

La compañía The Creative Assembly aseguró que entienden las quejas de los jugadores, explicando que justamente su estrategia era llegar a más público.