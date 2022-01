Las colaboración con Fortnite no paran: ahora es el turno de la llegada del mítico Duende Verde

Fortnite no se cansa de concretar colaboraciones, independiente su época de juego, por ejemplo este tercer capítulo lo inició trayendo una skin del superhéroe de Marvel Spider-Man, sobre todo después del boom de la esperada película Spider-Man: No Way Home. Y ahora estrenó el cosmético de justamente uno de los villanos del film: el Duende Verde.

También conocido como el Goblin Verde, este personaje llegó al juego de Epic Games con una serie de objetos, los cuales son una mochila, una picota, un deslizador y un gesto. El conjunto de uno de los villanos del Hombre Araña ya está disponible en la tienda de Fortnite, en el cual se puede comprar solo la skin o el conjunto completo.

¿Cuándo comenzó el capítulo 3 de Fortnite?

El actual capítulo de este juego comenzó el 5 de diciembre de 2021 y hasta ahora ha traído grandes novedades, ejemplos hay muchos: las skins de la serie Cobra Kai, además de la Boba Fett, Spider-Man y la mencionada Duende Verde. También se concretó el regreso del mapa de Pisos Picados.

Fortnite se estrenó el 21 de julio de 2017 y está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC (Epic Games).