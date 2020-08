Call of Duty Modern Warfare y Warzone tiran la casa por la ventana con este tráiler de la Temporada 5

Este miércoles 5 de agosto todo cambiará al interior de Call of Duty Modern Warfare y Warzone con la llegada de la Temporada 5, contenido del videojuego que fue presentado en esta jornada con un espectacular tráiler de lanzamiento.

“Verdansk nunca será lo mismo”, así de simple fue el mensaje en la presentación del video en los canales oficiales de Call of Duty, donde se mostró el estadio y el tren que llegan para ampliar todavía más el mapa del videojuego de Warzone.

La quinta temporada llega el 5 de agosto.

Además, el adelantó dejó ver que en Call of Duty: Modern Warfare habrá nuevos lugares donde jugar con los mapas Suldal Harbor (modo 6vs6), Petrol Oil Rig (modo 6vs6), el Aeropuerto Verdaskl (modo Ground War) y Livestock (modo Gunfight).

Mira el espectacular tráiler de lanzamiento de la Season 5 de Modern Warfare y Warzone:

Cabe recordar que los amantes de Call of Duty en PS4 podrán gozar de forma gratis de Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, videojuego que está siendo regalado a quienes estén suscritos al servicio de PS Plus.

