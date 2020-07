Call of Duty Modern Warfare y Warzone celebran jornada de doble XP

Call of Duty Modern Warfare y Warzone entran en jornadas decisivas para los jugadores ad-portas de terminar la temporada 4 del videojuego y dar la bienvenida a una nueva season que viene cargada con varios rumores.

Para la ocasión es que Activision e Infinity Ward activarán una nueva jornada en la que los usuarios podrán gozar del XP dobles en cuenta, Pase de Batalla y armas.

Este es un impulso importante para los jugadores que buscan subir de nivel en el shooter, quienes tendrán desde el próximo viernes 31 de julio hasta el lunes 3 de agosto la posibilidad de cosechar más puntos de experiencia en el videojuego.

Esta semana es la última semana completa de la Temporada 4 en #ModernWarfare y #Warzone!



Asegúrate de subir de nivel y completar el pase de batalla antes de que termine. La temporada 5 comenzará el 5 de agosto. pic.twitter.com/sp5sjt8tnj — Call of Duty Warzone (@CoDInfoES_) July 27, 2020

Esta semana la última semana completa de Call of Duty Modern Warfare y Warzone con la temporada 4 entre los usuarios, ya que el arribo de la Season 5 se dará el próximo miércoles 5 de agosto.

La temporada 4 está por llegar a su fin en Modern Warfare y Warzone.

Cabe recordar que los amantes de Call of Duty en PS4 podrán gozar de forma gratis de Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, videojuego que está siendo regalado a quienes estén suscritos al servicio de PS Plus.

