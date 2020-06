Activision suspende lanzamiento de temporadas de Call of Duty: Modern Warfare, Warzone y Mobile

Conmoción a nivel mundial generó el brutal asesinato por parte de la policía de Minneapolis al ciudadano afroamericano George Floyd, quien fue ahorcado y dejado sin aire tras ser sometido cruelmente por miembros de la fuerza policiaca.

El hecho ha generado movilización y protesta en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, donde se han visto las principales manifestaciones.

Ante esto y respeto a la memoria de George Floyd es que Activision decidió suspender el lanzamiento de nuevas temporadas en de Call of Duty: Modern Warfare, Warzone y Mobile, evento que estaba programado para esta jornada.

Por medio de una fotografía en Instagram la empresa norteamericana afirmó lo siguiente:

“Si bien todos esperamos jugar las nuevas temporadas de Modern Warfare, Warzone y Call of Duty: Mobile, ahora no es el momento. Estamos trasladando los lanzamientos de Modern Warfare Season 4 y Call of Duty: Mobile Season 7 a fechas posteriores. En este momento es hora de que los que abogan por la igualdad, la justicia y el cambio sean vistos y escuchados. Estamos junto a ti”.

Había mucha especulación por la Temporada 4 de COD: Modern Warfare y Warzone, pero Activision optó por suspender su lanzamiento hasta nuevo aviso.

Este hecho se suma a lo realizado por EA Sports y Sony con sus respectivas presentaciones de Madden NFL 21 y de los juegos que darán vida a los primeros meses de la PlayStation 5, uniéndose en la lucha contra el racismo, la igualdad y la justicia para los crímenes de odio.