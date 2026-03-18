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Red Bull Batalla

Rapder y Nekroos son los últimos clasificados a la Final Internacional 2026

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 ya tiene a sus 16 competidores confirmados tras la votación del Mejor Segundo.

Por Felipe Kaponi

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Rapder y Nekroos clasificados a la Inter
© Red Bull BatallaRapder y Nekroos clasificados a la Inter

Queda menos de un mes para la Final Internacional 2026 de Red Bull Batalla que se celebrará el 11 de abril en el Movistar Arena de Chile, y ya están confirmados los 16 MC’s que buscarán la corona mundial del freestyle. Luego de cerrar la votación del Mejor Segundo, ya hay carte completo para la madre de todas las batallas.

El primer clasificado por votación fue Rapder, quien registró 235.792 de las preferencias (29%) y será acompañado por Nekroos que logró con 228.864 sufragios (28%), y por primera vez en su carrera estará en una World Finals.

Con esto están confirmados los 16 MC’s que vendrán a Chile a disputar un nuevo mundial de freestyle. Entre ellos destacan Chuty, Gazir, Valles-T, Teorema, El Menor y Fat N, quienes querrán levantar el título en un histórico evento.

VA POR LA TV ABIERTA

La Final Internacional 2026 de Red Bull Batalla será transmitida por Chilevisión el próximo 11 de abril, así la podrás seguir por redes sociales y también por la Televisión. No hay excusas para que te la pierdas, ya que te puedes arrepentir de vivir una competencia legendaria.

MCs clasificados a la Final Internacional de Red Bull Batalla Chile 2026 

-Chuty (España): Campeón internacional 2024.

-Gazir (España): Campeón internacional 2024.

-El Menor (Chile) – Tercer lugar final internacional 2024

-Éxodo Lirical (República Dominicana) – Campeón centroamérica 2024

-Teorema (Chile) – Campeón nacional Chile 2025

-Bnet (España) – Campeón nacional España 2025

-Larrix (Argentina) – Campeón nacional Argentina 2025

-Almendrades (Perú) –  Campeón nacional Perú 2025

-Reverse (Cuba) – Campeón Estados Unidos 2025

-Valles-T (Colombia) – Campeón nacional Colombia 2025

-Fat Tony (México) – Campeón nacional México 2025

-Lancer Lirical (Venezuela) – Campeón Final Sudamérica 2026

-Fat N (Colombia) – Campeón Torneo de Plazas 2026

-Androide (Honduras) – Campeón Final Centroamérica 2026

-Rapder (México) – Mejor Segundo 2026

-Nekroos (Perú) – Mejor Segundo 2026

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