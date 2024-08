Estación Mapocho se vestirá de gala este sábado 31 de agosto para recibir la Final Nacional de Red Bull Batalla, donde Chile conocerá a su representante para la Internacional de Madrid. En el grupo selecto de 16 MC’s aparece Martín Bustos a.k.a. MB5, que buscará cumplir su sueño de coronarse campeón de nuestro país y viniendo directamente desde las plazas.

Martín pasó por Batallón de RedGol, en donde contó todo su experiencia previa a su clasificación y también nos habló de sus expectativas para el evento de freestyle más importante del año. El oriundo de Puerto Montt no se achica ante nadie y saldrá a ganar su batalla más importante.

“El año pasado recién clasifiqué a mi primera Red Bull Regional, clasifiqué a la de Centro y no pasé los filtros. Quedé entre los 32 que estaba en seleccionados y quedé afuera en el filtro. Y entonces este año mágicamente tampoco pude mandar video, porque la aplicación no me permitió cargar el video. Lo intenté mandar dos veces y ya dije ya era, voy a ir a las callejeras. De hecho fui a Coquimbo también y tampoco pasé filtro”, explicó sobre el proceso de la Regional.

Pero ahí fue cuando DEM Battles, el evento underground más prestigioso de habla hispana fue su boleto dorado: “Dije ya la DEM es sí o sí. El año pasado en la misma instancia había llegado a semifinales en la DEM y analicé bien lo que había hecho el año pasado, lo replanteé y fui con todo a buscar el cupo. Mi niño interno está súper feliz”.

LAS EXPECTATIVAS

MB5 llegó a esta Final Nacional como el campeón de DEM Battles, uno de los cupos más deseados por los freestylers. El orgullo de esta corona también conlleva una gran responsabilidad que el estudiante de periodismo sabe que pesa y que espera manejar de la mejor manera.

“Soy de Puerto Montt y estoy representando en esta ocasión a Santiago, por así decirlo. Entonces igual siento como una responsabilidad de representar a todos quienes han competido, han sido parte de mi proceso como competidor hasta llegar ahora. Y nada, o sea, yo lo dije también en otra ocasión, que yo si voy a la Nacional quiero ir a ganar”, sentenció.

Claramente Martín no se achica ante nadie y entiende que los 16 freestylers están capacitados para quedarse con el título: “Creo que todos tenemos las mismas chances de ganar, pese a que el público conozca más a quienes tienen más experiencia. Pero claro, mi expectativa personal es ir por todo, porque sino no valdría la pena ir a exponerme. Pero claro, sé que hay muchos nombres que son favoritos e igual son una motivación extra poder enfrentarme a alguno, porque al final el que gane le tiene que ganar a todos”.

Recuerda que la Final Nacional de Red Bull Batalla la podrás ver por el streaming oficial de RBB en YouTube, Facebook, Twitch y TikTok desde las 21:30 horas. Además, aún quedan entradas disponibles por el sistema Ticketmaster para que puedas ser parte de la historia en Estación Mapocho.