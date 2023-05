Benjamín Antonio Urbina Hernández, mejor conocido como Pepe Grillo, estuvo alejado de la escena del freestyle por un año, pero regreso para recuperar el tiempo perdido en su competición favorita, Red Bull Batalla. El bicampeón chileno reconoció que aún no alcanza su mejor nivel, pero dejó en claro que respirará rap para llegar de la mejor forma a la Final Nacional, cupo que aseguró en La Serena.

Pepe Grillo fue de menos a más en la Regional Norte que se disputó en el Coliseo Municipal, pero mostró destellos de su mejor versión y tuvo tremendas batallas para llegar a la final. Dejó en el camino a Marcelo, White y Nexus, para caer contra El Menor. De todos modos, clasificó a la Nacional de octubre y se unió a Jokker, Teorema y Deafc.

"Al principio, la primera batalla, me costó un poquito, no me pude soltar como quería, pero después agarré un poquito el ritmo y me sentí bien. No fue mi máximo potencial, pero estamos trabajando para eso. Así que me sentí súper bien", explicó luego del certamen.

Luego de su mea culpa, el MC dejó en claro que va a entrenar con todo: "vamos a practicar harto, como decía no he practicado mucho, pero vamos a practicar el doble, el triple y el cuádruple si es necesario. Ahora las nueva generaciones vienen súper fuertes, así que a entrenar harto no más, seguir freestaleando harto, quizás ir a dar una vuelta al metro, a las micros y rapear en todos lados para retomar el nivel".

EL REGRESO

Pepe Grillo es el único freestyler chileno en ganar la Red Bull Batalla de forma consecutiva en 2017 y 2018, y por muchos años estuvo en la élite de las competencias. Pero todo cambio en 2022, cuando se alejó de la escena y dejó su puesto para nuevas generaciones. Fue un receso que Benjamín necesitaba para replantearse las cosas y tomar una decisión definitiva.

"Antes yo sentía que rapeaba para llenar un vacío y finalmente lo llené, entonces cuando me pasó eso, no supe qué hacer, quedé en el aire y ahí fue cuando me retiré un poco, me alejé y me fui al Valle del Elqui. Ahora siento que veo el freestyle desde otro punto de vista, un poco más profesional, ya un poco más grande, mentalizado y enfocado en otras cosas", explicó a RedGol

Y por último dejó en claro que "ya para mí no es diversión, es mi forma de vida, es lo que hago, entonces quiero dedicarme a esto plenamente por el resto de mi vida y creo que este es el mejor camino para llegar a dónde quiero estar".