El próximo domingo 26 de marzo en el Club Chocolate, Leyendas del Free regresa con una legendaria "Edición Deluxe". El evento de freestyle contará con 16 competidores que han marcado la historia de la organización y de la movida en Chile. Los primeros confirmados son Ricto y Teorema, mientras que el host es Karloz y DJ Efe estará a cargo de poner los beats.

Las entradas ya están a la venta por Passline en el siguiente enlace, y tienen un valor de 15 mil pesos. Además, puedes conseguir el boleto con meet and greet, que te dará la oportunidad de compartir con tu freestyler favorito, a 30 mil pesos.

El primer confirmado para la Deluxe es Ricto, el campeón de BDM Gold 2017, que no pudo participar en la última edición de Leyendas del Free por problemas de salud. Este será el debut de Ricto en la competición y es uno de los más esperados por los amantes de Leyendas del Free. Pero no es el único que dirá presente, ya que Teorema también se subirá al escenario en busca del título, uno que aún no ha podido conseguir tras un par de participaciones.

Durante los próximos día se conocerán a los 14 exponentes restantes, por lo que es importante seguir a Leyendas del Free por todas sus redes sociales. El último campeón del torneo fue Nait, que venció en la final a Sador el pasado domingo 3 de julio del 2022.