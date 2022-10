Xaviera Navarro comenzó en el deporte con el cheerleading y el básquetbol. Actualmente se dedica a la actividad física, pero su interés por el powerlifting nació gracias a su pareja. No conocía el deporte, pero él le dijo que tenía condiciones y era fuerte, por lo que cuando empezó a dedicarse más en serio a la disciplina, le llamó mucho la atención el hecho de poder desafiar a su cuerpo, ganar fuerza y lo bien que se sentía al poder levantar una barra.

Xaviera comenta que el powerlifting es "un deporte en que tienes que ir conociéndote y encontrarte día a día, porque te presenta muchos desafíos, te presenta tanto alegrías y frustraciones porque es un deporte muy complejo".

En relación a las mujeres que les interese dedicarse al powerlifting, Xaviera aseguró que lo más importante es que "se asesoren con un coach que sea del deporte, que pueda planificarles bloques de entrenamiento en base a lo que ellas necesitan para que ellas puedan ir mejorando sus puntos débiles y puedan ir conociendo el deporte, y que se atrevan porque es un deporte que les va a gustar mucho".

"La mayoría de mis alumnas empezaron entrenando conmigo por una cosa más de estética y vieron el power y se motivaron y ahora están enamoradas. De hecho una de mis alumnas fue a un Iberoamericano y ganó su categoría Master, tiene 42 años, así que la edad ni el género es un impedimento", contó Xaviera.

Sobre el objetivo de romper el récord en sentadillas, Xaviera comentó que "en dos semanas más me voy a Estados Unidos al Mundial de Powerlifting. Actualmente el récord está en 175 kilos y yo quiero marcar más que eso. He trabajado varios meses con mi entrenador para poder avanzar e ir mejorando. Mi última competencia fue en junio que fue un clasificatorio para un Iberoamericano, salí la segunda mujer más fuerte de Chile, pero no asistí porque mi objetivo era Estados Unidos y no Argentina".

Xaviera actualmente pertenece a la categoría -52 kilos y es la campeona sudamericana en esa cateogoría en los tres movimientos del powerlifting que son peso muerto, sentadilla y press de banca. Además es campeona sudamericana del total de esos movimientos.