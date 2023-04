El fútbol femenino chileno se ha internacionalizado masivamente durante los primeros meses de este año. La temporada 2023 vio la salida de 12 futbolistas nacionales a ligas del extranjero. La última se sumó esta semana y se trata de Javiera Martínez, quien jugará en el fútbol australiano.

Este lunes, la Pulguita confirmó en su cuenta de Instagram que a dos meses de confirmar su salida de Colo Colo Femenino llegará al Macarthur Rams, equipo que milita en la Women’s National Premier League, en la liga de Nueva Gales del Sur. En palabras simples: en Sydney.

Habitualmente, la primera división en Australia (A-League Women, donde juega María José Rojas) se desarrolla de octubre a abril. En consecuencia, la segunda división, que son las ligas regionales, va desde abril hasta septiembre. Por esa razón, Martínez puede jugar en ese torneo.

La Pulguita disputó el Sudamericano Sub 17 2022, y aunque estuvo en el proceso de cara al Mundial de India 2022, no entró a la convocatoria que viajó a la cita planetaria. De Palestino, club que la formó, fichó por Colo Colo en la temporada 2023. Martínez únicamente estuvo en la categoría Sub 19. Por eso este verano jugó en Coquimbo futsal.

“Nuevo país, nueva ciudad, nuevos desafíos. Agradecida por la oportunidad, ¡vamos con todo este año!”, escribió la jugadora de nóveles 17 años en su cuenta de Instagram, luego de presentarse con la camiseta del Macarthur Rams.

¿Cuándo debutará Javiera Martínez en su nuevo club? Podría ser en plena fecha FIFA, este domingo 9 de abril. Su equipo enfrentará al Bankstown City desde las 3:00 am, en un partido pendiente por la fecha 5 de la Women’s National Premier League de Nueva Gales del Sur.