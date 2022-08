El Campeonato Femenino 2022 termina su primera rueda este fin de semana. Entre el 13 y 14 de agosto se estará disputando la fecha 15 y se definirán los últimos equipos que clasificarán a cada grupo: quienes pelearán por el título y los que intentarán zafar del descenso y mantenerse en Primera División.

Actualmente, cinco clubes ya aseguraron su clasificación al grupo A, a los play-offs de campeonato, y otros cinco están sentenciados al grupo B. Es decir, cinco equipos se pelearán los tres cupos por la zona alta y los dos que no lo consigan irán a luchar por la salvación.

Sin embargo, y aunque era la fecha en que más sentido hacía que los partidos importantes fueran en simultáneo, no ocurrirá. El 13 fueron programados dos desafíos, en el mismo horario, y el 14 otros cinco, durante toda la mañana. ¿El problema? El sábado se jugará uno y el domingo cuatro de los que pelean clasificación.

El sábado, Universidad Católica visitará a Huachipato en El Morro desde las 11:00 horas, mismo horario en que Santiago Morning enfrentará a Deportes Antofagasta, en la cancha 3 del estadio Calvo y Bascuñán.

Por otro lado, el domingo habrá tres duelos a las 11:00 horas: U de Concepción vs Deportes La Serena, U de Chile vs Deportes Iquique y Everton vs Deportes Puerto Montt. Además, a las 12:00 horas, jugarán Palestino con Audax Italiano y a las 15:00 O'Higgins frente a Fernández Vial.

La UC, el Campanil, Iquique, Puerto Montt y Audax se están jugando la clasificación y varios de ellos jugarán sabiendo los resultados que necesitan para definir a qué grupo caen finalmente una vez que termine la primera rueda del torneo femenino.

Programación fecha 15 Campeonato Femenino

Sábado 13 de agosto

11:00 Huachipato vs Universidad Católica | Estadio El Morro

11:00 Deportes Antofagasta vs Santiago Morning | Estadio Calvo y Bascuñán, cancha 3

Domingo 14 de agosto

11:00 Universidad de Concepción vs Deportes La Serena | Estadio Universidad de Concepción

11:00 Universidad de Chile vs Deportes Iquique | Estadio Modelo de Pudahuel

11:00 Everton vs Deportes Puerto Montt | Estadio Sausalito

12:00 Palestino vs Audax Italiano | Estadio Municipal de La Cisterna

15:00 O'Higgins vs Fernández Vial | Monasterio Celeste

Equipo libre

Colo Colo