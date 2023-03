Luego de una larga espera, este fin de semana se estrenó el Campeonato Femenino 2023. El sábado 25 de marzo comenzó la fecha 1, que tuvo una serie de goleadas, sumó 44 goles, mostró altísimos niveles individuales, el debut en las redes de tres jóvenes promesas y que ya conoce la programación de la segunda jornada.

El partido que abrirá los fuegos de la fecha 2 se jugará en la Perla del Norte. El próximo sábado 1 de abril, Deportes Antofagasta recibirá a Palestino desde las 11:00 horas. Se enfrentarán dos fuerzas dispares, ya que las árabes golearon por 7-0 a Fernández Vial y las pumas cayeron por 3-1 a manos de Coquimbo Unido.

Además, hay tres partidos que se jugarán prácticamente en simultáneo el día domingo: Deportes Puerto Montt vs Universidad Católica (11:00 horas), Santiago Morning vs Universidad de Concepción (11:00 horas) y Colo Colo vs Deportes Iquique (11:30 horas).

Asimismo, Universidad de Chile recibirá a Coquimbo Unido el sábado a las 17:00 horas, en su nueva casa en el estadio Santiago Bueras, mientras que Audax Italiano hará su parte el domingo 2 de abril a las 18:00 horas, frente a Cobresal en el estadio Bicentenario de La Florida.

Sin embargo, hay un encuentro que sigue pendiente de programación. Se trata del duelo entre Fernández Vial y O'Higgins, que aún no tiene estadio autorizado para su disputa. No obstante, todo indica que se jugará el domingo por la mañana en la comuna de Hualqui.

¿La gran sorpresa? De los seis partidos programados, cinco se jugarán en estadios principales. Solamente el de las pumas se disputará en una cancha lateral, quienes volverán a jugar en el Calvo y Bascuñán luego de varias fechas en 2022 disputando sus duelos en un complejo recreativo.