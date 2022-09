En el segundo partido que las chilenas disputaron con las colombianas en Calama, el duelo comenzó bastante parejo. Natsumy Millones fue la primera que tuvo la opción de abrir el marcador, sin embargo definió mal y la pelota se fue por sobre la portería. Posteriormente las jugadoras capitaneadas por Linda Caicedo, se acercaron al arco de Chile, pero la portera nacional impidió la apertura de la cuenta de las visitantes.

A los 31 minutos tras un tiro de esquina, Juana Ortegón le ganó a su marca, conectó y anotó el primer tanto para las cafetaleras. Las dirigidas por Álex Castro intentaron conseguir el empate, pero la portera colombiana estuvo presta para sacar un remate de Anaís Álvarez a los 36 minutos. Chile terminó la primera mitad abajo en la cuenta.

En el segundo tiempo, el combinado nacional intentó igualar la cuenta. De hecho, a los 53 minutos tras un mal despeje de la defensa colombiana, nuevamente Natsumy Millones intentó rematar a la portería, pero la arquera reaccionó muy bien y se quedó con el balón en sus manos. Linda Caicedo intentó aumentar el marcador, pero Catalina Mellado estuvo presta para desviar el remate de la figura de Colombia.

Acercándose a la media hora de la segunda mitad, la árbitra chilena María Belén Carvajal no cobró una mano y se desató la polémica. Hubo reclamos por parte de Chile, pero la jueza desestimó la infracción y continuó el partido. Las chilenas no se rindieron e intentaron ir por el empate, pero no pudieron doblegar a la defensa cafetalera.

Chile finalmente cayó 1-0 ante Colombia, al igual que el partido que se jugó a puertas cerradas en el Zorros del Desierto. Según pudo reportear RedGol Fem, la nómina definitiva de 21 jugadoras que disputarán la cita mundialera, debería ser publicada entre este miércoles y el jueves. La delegación chilena viajará a India el sábado 1 de octubre.