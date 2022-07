Karen Araya quiere ganar la Copa América Femenina. La idea de la seleccionada nacional es que la Roja Femenina se quede con el título continental en la edición 2022 del certamen, lo cual también les otorgaría un cupo al Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

La mediocampista, en entrevista con RedGol Fem, aseguró sentirse "contenta, feliz, muy emocionada e ilusionada con la idea de volver a vivir una Copa América. Competir y representar a mi país es algo que siempre me ha gustado, desde que estoy en la Selección tengo la misma ilusión y las mismas ganas, de siempre".

"Creo que va a ser una de las copas más competitivas. Va a ser muy difícil. Los países de Sudamérica en general han mejorado y subido su nivel, así que va a ser complicada y muy competitiva. Pero esperemos que nos vaya bien, estamos con las mismas ganas y la fe intacta de poder competir y hacer las cosas bien. Cuando las cosas se hacen bien, los resultados vienen solos", añadió Araya.

Además, la volante destacó a sus rivales. "La mayoría de las jugadoras han crecido un montón. Hay muchas sudamericanas jugando en Europa así que sí o sí va a ser muy competitiva. Esperemos que a nosotras nos vaya bien y estemos bien enfocadas y conectadas entre nosotras para hacer la mejor Copa América de todos los tiempos", manifestó.

Karen Araya es una de las atletas Nike que está estrenando los zapatos Air Zoom Mercurial durante la Copa América Femenina. La mediocampista se mostró muy emocionada por la nueva tecnología que manejan los zapatos que utilizará en el torneo continental.

"Es increíble que nosotras, la generación de esta selección, podamos mostrar este nuevo zapato. Yo, desde que estoy con Nike, estoy fascinada porque esta es mi herramienta de trabajo, básicamente. Entonces, al no tener un zapato adecuado o algo que no te acomode, una se siente incómoda en la cancha. Desde que llegué a trabajar con Nike, las cosas han cambiado. Me siento súper cómoda y los zapatos me acomodan, entonces me imagino que este nuevo Mercurial no será la excepción", destacó.

Pero luego de recibir un zapato tan moderno, Araya ya no recuerda cuáles fueron los primeros que tuvo. "Mis primeros zapatos de fútbol no los recuerdo mucho. Jugaba con los zapatos del colegio o cualquier zapatilla; el calzado en ese momento no importaba, además siempre jugué baby en canchas de cemento, las zapatillas eran más lisas y después cuando tenía como 13 años me puse un zapato de fútbol. Qué fuerte, porque no tengo un recuerdo así como ‘este es mi primer zapato'", cerró.