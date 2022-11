Los Premios FutFem 2022 presentados por Unimarc son la instancia de reconocimiento para las jugadoras de nuestro fútbol. Por segundo año consecutivo se entregarán premios en las diferentes categorías durante una ceremonia que pretende ser la gran fiesta del fútbol jugador por mujeres.

El evento está programado para el próximo lunes 5 de diciembre desde las 17:00 horas en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Las votaciones para elegir a las mejores futbolistas y al mejor técnico del torneo, estarán abiertas hasta el medio día de este viernes 2 de diciembre.

Para participar de las votaciones se debe ingresar al sitio web de Contragolpe, llenar cada uno de los datos que solicitan y escoger una opción en cada categorías. Uno de los premios a entregar es el de Mejor Arquera y este año las nominadas son Antonia Canales de Colo Colo, Katherine Tapia de Santiago Morning y Javiera Díaz de Fernández Vial.

En RedGol Fem conversamos con la portera vialina sobre su nominación y comentó que le "causó bastante sorpresa, ya que era algo que no espera, pero también estoy muy contenta porque instancias así son importantes. Demuestran que has hecho un buen trabajo".

Javiera Díaz es la única jugadora de un equipo de región nominada en esta categoría y para ella "me parece genial que se estén viendo a los equipos de regiones que están haciendo un buen trabajo a nivel de plantel. Es fundamental que esto siga ocurriendo, ya que en regiones hay bastantes jugadoras de excelente nivel".

Díaz comenzó en el fútbol a los 10 años en escuelas de su oriundo Temuco y posterior a eso tuvo un paso por el extinto equipo Unión Temuco. Ya más tarde cuando se dedicó a jugar de una forma profesional, llegó al actual equipo de su ciudad que es comandado por Marcelo Salas. El 2021 cerró su incorporación a Fernández Vial.

El Vial es uno de los conjuntos que disputará las semifinales del Campeonato Femenino y para Javiera el nivel del equipo en el torneo "ha sido regular. En lo personal me he enfocado en realizar un buena campaña, pero siempre enfocada en mejorar mi nivel. Creo que es algo que trato de trabajar todos los días en los entrenamientos".

"En este momento mi objetivo principal es finalizar el campeonato realizando buenas actuaciones. Nivelar mi carrera deportiva hacia arriba es algo importante para mí, para estar en lo más alto del torneo", agregó Javiera.

Sobre la preparación para asistir a la gala exclusiva del fútbol femenino, Javiera aseguró que "aún estoy viendo el tema del look para los premios. Ha sido medio complicado, ya que no suelo usar ropa tan formal, pero me lo tomo como una linda instancia para disfrutar".