Macarena Ramírez es periodista de profesión y trabaja en TVN. Es editora de Redes Sociales y lleva 8 años trabajando en el mundo digital. Es precisamente en este mundo donde nace la Fundación Apaña.

“Cuando empezó la pandemia, nos llegaban demasiados mensajes en redes sociales del canal de gente que no podía comer, que se les habían acabado los ahorros. Entonces la sensación era que la gente lo estaba pasando mal. Me costaba hasta concentrarme en el trabajo”, comentó Macarena.

“Un día domingo en la noche, tiré un tweet invitando a que nadie se fuera a la cama sin comer y también haciendo la invitación a todos los que quisieran ayudar, que me escribieran un mensaje. Al otro día la publicación se hizo viral, mucha gente me escribió porque quería ayudar y mucha otra gente me escribió porque necesitaba ayuda”, agregó la periodista.

Posteriormente Macarena junto a las personas que quisieron participar de la iniciativa, armaron un grupo de whatsapp y así crearon la fundación. Se organizaron para armar cajas de mercadería y fueron los primeros en hacerlo. Junto a los demás participantes, tenían reuniones a través de zoom todos los días para poder cumplir la meta de que nadie se fuera a dormir sin comer.

Macarena asegura que “la gente confió mucho en este movimiento. Empezaron a donar plata y todo fue a través de redes sociales. Nos contactaron marcas que nos querían ayudar y nos fuimos a recorrer Chile. Durante ese recorrido nos dimos cuenta que una caja de mercadería no era suficiente, porque qué pasaba con la gente que no tenía gas para cocinar o no tenía un techo digno para poder comer. Fue ahí que dimos un giro”.

La fundación se convirtió en una especie de centro de ayuda para todos los aspectos de la vida. Comenzaron a trabajar con psicólogos, doctores y especialistas que visitaban casas. También hubo ayuda para los animales.

“Nos dimos cuenta que teníamos que darle más dignidad a las personas y no imponerles lo que ellos quisieran comer. Por eso evolucionamos a una ‘tarjeta apañadora’ que tiene un monto de 30 mil pesos y la pueden canjear en cualquier supermercado”, comentó Macarena.

¿Cómo se puede apañar? Actualmente la Fundación Apaña está con una campaña para recolectar ropa de abrigo y siempre están necesitando ayuda moneteria. Las campañas se pueden conocer a través de sus redes sociales en Twitter e Instagram.