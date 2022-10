Este viernes, FIFA publicó la segunda edición de su radiografía sobre fútbol femenino, llamada El camino del cambio. En el documento, el ente rector máximo del balompié mundial analiza los "factores que impulsan el éxito en ligas y clubes". La intención del informe, además, es permitir que la disciplina siga creciendo de cara al futuro, ya que sirve como punto de comparación para distintos equipos y torneos en el mundo.

Chile es uno de los países analizados y, comparado con otras ligas, está muy atrasado. Son 30 los campeonatos que desmenuza el informe de la FIFA y, en general, el balance es positivo, ya que hay muchas mejorías respecto al 2021.

Por ejemplo, aumentó el porcentaje de ligas que tienen una estrategia de desarrollo (90% vs 79%). Tambien hay más torneos cuyo nombre está patrocinado (77% vs 66%) y varios campeonatos (10/30) están recibiendo ingresos por transmisiones televisivas.

Además, FIFA explica que los clubes que desarrollan una estrategia para su fútbol femenino obtienen mejores resultados que aquellos que no la tienen. Es más, el 78% de los clubes campeones de las últimas 3 temporadas tenían una estrategia para el futfem.

Eso no es todo, ya que el documento también ensalza los beneficios del crecimiento comercial de la mano del marketing y la venta de merchandising, ya que los clubes que invierten en activaciones y en publicidad suelen tener un retorno económico mucho más alto que aquellos que no lo hacen.

Además destacan puntualmente a Chile porque "La temporada 2021/22 batió récords de asistencia en el fútbol femenino. Internacionalmente, se vendieron 500 000 entradas para el Campeonato de Europa Femenino de la UEFA Inglaterra 2022, más del doble que en la edición de 2017 en Países Bajos", comienza.

"En las ligas, la National Women's Soccer League estadounidense alcanzó una nueva marca con más de 27 000 personas en un partido y el Campeonato Femenino de Primera División Caja Los Andes chileno vendió 12 000 boletos para la final de 2021. El futuro es igual de prometedor, ya que se celebrarán grandes eventos como la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023, que dará más visibilidad y ofrecerá a los grupos de interés una gran plataforma desde la que mejorar la interacción con la afición", cierra.

La importancia de la profesionalización

¿Qué diferencias tiene la liga chilena con, por ejemplo, el Brasileirao Feminino? En Brasil tienen más entrenadoras mujeres dirigiendo en primera (33% vs 9%). Además, su liga tiene más auspiciadores (6 vs 3) y recibe subvenciones del gobierno para el desarrollo del fútbol femenino, algo que no ocurre en Chile.

Por otro lado, el torneo brasileño tiene redes sociales exclusivas para el futfem, algo que tampoco pasa en tierras nacionales. Las entradas son más baratas en Brasil, en promedio (1.2 vs 2.7 dólares) y la diferencia más abismal es que en el Brasileirao el 88% de las jugadoras tiene contrato laboral, mientras que en Chile hoy solo un 5%.

Todo apunta a que, después de la entrada en vigencia de la Ley Nº21.436, que profesionaliza el fútbol femenino y que exige la celebración de contratos entre clubes y jugadoras con al menos el 50% durante el primer año, la liga nacional comenzará a mejorar y dará un salto de calidad.

¿La razón? FIFA recoge en su radiografía que uno de los factores más importantes para seguir desarrollando el fútbol femenino es permitir que sus actrices puedan vivir del deporte y lo tengan como ocupación principal. Mientras más contratos y sueldos decentes haya, más alto será el nivel del torneo.