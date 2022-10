Corinthians llegó a la Copa Libertadores Femenina 2022 como el principal candidato a alzarse con el título. No solamente vienen de ganar tres Brasileiraos consecutivos, sino que además traen en su historial tres Libertadores, la última obtenida hace menos de un año.

El primer rival del Timão en el grupo A, donde son cabeza de serie como campeonas vigentes, sería el Deportivo Cali de la chilena Gisela Pino. Las subcampeonas de Colombia enfrentaron a las brasileñas este jueves, en el debut del torneo, y sumaron una importantísima victoria por 2-1.

La hazaña que consiguieron las caleñas no solo llega por derrotar a las monarcas actuales del certamen, sino porque rompieron una racha de 23 partidos consecutivos sin perder en la Copa Libertadores Femenina que ostentaban, tanto jugando como Audax/Corinthians como con el nombre actual del equipo.

Gisela Pino fue titular durante los 90 minutos y, en el segundo tiempo, estuvo cerca de anotar pero no se le dio. Vic Albuquerque abrió el marcador a los 24', pero Ingrid Guerra igualó las acciones a los 42 minutos. Tatiana Ariza, una de las goleadoras del equipo, sentenció el 2-1 definitivo a los 45+1'.

El Deportivo Cali, no obstante, no quedó como líder de grupo, ya que Olimpia derrotó por 2-0 a Always Ready en la fecha 1, con tanto de Karina Castellano (44') y autogol de la brasileña Clenilda (25'). Las paraguayas tienen mejor diferencia de gol y se alzaron con la cima de la tabla.

La segunda fecha estará dura, ya que las verdes y las decanas se cruzarán este domingo 16 de octubre desde las 17:00 horas para abrir la fecha 2 de la Copa Libertadores Femenina. Quien gane dejará prácticamente cerrada la clasificación a la siguiente fase del torneo continental.