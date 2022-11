"Bielsa para chicas y chicos" es un libro que cuenta la historia de Marcelo Bielsa desde que era niño y no quería ir al colegio, sus pasos como técnico de Newell's, la Selección Argentina y Chilena y su paso por Inglaterra.

En RedGol Fem conversamos con su autora, Nadia Fink, quien comentó que la idea de hacer este libro nació pensando en que "queremos mucho a Bielsa, pero a la vez nos parecía importante reconocer su trayectoria dentro del fútbol. En querer romper con los valores que se transmiten en un fútbol multimillonario. La idea de pensar en los procesos, de nutrir a los jugadores, de sacar los mejor de ellos, pero también de acompañarlos".

"Cuando estaba en el Leeds, lo que hizo en el primer entrenamiento fue preguntar cuánto salía una entrada. Dividió el precio en horas de trabajo e hizo que los jugadores recogieran basura durante tres horas para que supieran lo que le costaba a un hincha ir a verlos. Ese tipo de enseñanzas nos parece que está bueno compartirlo con las infancias", comentó la autora.

El libro que además cuenta con la ilustración de Pitu Saá, está enfocado para niñas y niños y tiene que ver con las colecciones de la editorial. Tiene una colección 'Antiprincesas' y otra 'Antihéroes" donde la idea es que los típicos cuentos e historias que están enfocadas para un solo género, puedan ser compartidas con las infancias en general y romper con ese paradigma de que hay libros para niñas y libros para niños.

"Nuestra editorial nace el 2015, antes del primer 'Ni una menos', entonces esto de incluir a las chicas, es porque queremos que desde peques lean de todo. Nos parece además, que el fútbol en las niñas está creciendo cada vez más, así que nos parece importante que todos los géneros conozcan a Bielsa", aseguró Nadia Fink.

La historia de la autora con el fútbol nace desde muy pequeña. Es la primera de dos hermanos, y su papá siempre le inculcó el amor por el balompié. "Yo creo que mi papá es tan fanático del fútbol y siempre escuchó radio y miró los partido, no le importó que yo fuera niña. Eso sí, él es de Boca y cuando llegué a vivir a Rosario a los 9 años, yo todavía no tenía equipo y le decía a mi papá que me iba a hacer de Boca cuando me llevara a la cancha, pero siempre le dio miedo y no me llevó", contó Nadia.

"El año que llegué a Rosario fue campeón Central y Newell's salió subcampeón. A mí ya me estaban gustando esos colores y dije, bueno, me voy a hacer hincha de Newell's. Al año siguiente salimos campeones y Central nunca más campeonó. Al poquito tiempo llegó Bielsa y nos cambió para siempre la mirada sobre Newell's Old Boys", aseguró Fink.

En el libro se encontrará la vida y obra de Marcelo Bielsa desde su infancia y la autora cree que "es importante que las niñas y niños se puedan ver reflejados en el niño que fue Bielsa. Podrán saber de su historia, diferentes lugares donde fue técnico, también anécdotas muy divertidas que demuestran el porqué le dicen Loco".

"También hay actividades como para seguir pensando, y en este caso se trabaja sobre reflexiones y frases de Bielsa: el éxito y el fracaso, la importancia de los procesos, la vanidad, los medios de comunicación... Así que bueno, es todo un recorrido que llega hasta el partido contra el Manchester de Pep Guardiola", cerró la escritora.