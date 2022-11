Deportes Puerto Montt no está teniendo una buena segunda rueda en el Campeonato Femenino 2022. Este jueves se confirmó la resta de un punto para las Hijas del Temporal, lo cual las deja momentáneamente en zona de promoción. En caso de mantenerse allí, jugarían el partido por la permanencia en Primera División.

El pasado 1 de octubre se jugó el partido entre sureñas y Deportes Iquique. El encuentro terminó empatado 1-1, con goles de Kyrlie Navarro (92') y Paula Espinoza (32'), respectivamente. Sin embargo, las Hijas del Temporal perdieron el punto ganado ese día, mientras que las Dragonas mantuvieron su puntaje total.

¿Qué pasó? Sebastián Hernández, DT puertomontino, tenía una sanción de no dirigir en el partido ante las iquiqueñas. Y además de ir al estadio Chinquihue a ver el encuentro, envió indicaciones de juego al cuerpo técnico desde la tribuna. No suficiente con eso, el entrenador habría entrado al camarín de Puerto Montt en el entretiempo.

Así lo reportó el árbitro Jonás Muñoz, lo que fue replicado este jueves en el documento del Tribunal de Disciplina. El club, representado por Mathías González, director del fútbol femenino de Deportes Puerto Montt, aseguró que Hernández entró al vestuario a pedir una aspirina "porque es posible que estuviera 'coveado'".

La sanción actual, por desacato, será del doble de la sanción original. Es decir, Hernández se perderá los encuentros válidos por la fecha 6 y 7 del torneo femenino -ya que en la jornada 5 tienen libre- y no podrá dirigir hasta el final de la temporada regular.

Pero eso no es todo, ya que Deportes Puerto Montt también perdió el punto que había ganado ese día, debido a que su DT dirigió estando imposibilitado para hacerlo. No obstante, Deportes Iquique no ganará los otros dos puntos ni aparecerá como vencedora por 3-0 en este encuentro, sino que queda como un empate para efectos estadísticos.