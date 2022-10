La entrenadora nacida en Córdoba arribó al equipo Millonario tras quedarse con el título de la Primera C con Belgrano, y se convirtió en la primera mujer en liderar el equipo de la Primera División del Fútbol Femenino Argentino.

A principios de este año Daniela Díaz fue oficializada como la nueva directora técnica del primer equipo femenino de River Plate. La DT firmó su contrato después de armar una revolución en el ascenso de Belgrano de Córdoba y hace algunos días cerró su primera temporada a cargo del conjunto de la capital Argentina.

Díaz es la primera mujer en la historia en ocupar el cargo en la Primera División de River y debutó con un triunfo por 8-0 ante Lanús. En una entrevista con DeporTV se refirió a su desafío de dirigir al Millonario: "Desde el primer día que puse un pie en el club encontré un plantel muy bueno técnicamente, es muy heterogéneo de edades, pero es primera vez que me toca un plantel en su mayoría formado con juveniles. Son desafíos y lo bueno es que noto crecimiento muy rápido y estoy encantada con el progreso del equipo".

En el momento de asumir su nuevo cargo, Daniela Díaz no tenía a la totalidad de sus jugadoras disponibles, pues varias estaban entrenando con la Selección Sub-17, pero sobre eso la adiestradora comentó que "fue un lindo problema. Habla bien que jugadoras de River estén en la Selección, pero me tocó comenzar sin conocer a las Sub-17. Fuimos avanzando y después la más chicas se fueron acoplando. Era importante que las jugadoras me conocieran y conocieran la nueva forma de trabajo".

Díaz fue jugadora de fútbol y preparadora física antes de estudiar para ser directora técnica. Comenzó bastante pequeña en el fútbol y su primer club fue Racing de Córdoba donde estuvo hasta los 17 años. Luego pasó a Belgrano donde se mantuvo por cuatro años y fue campeona, tras su paso por la liga cordobesa, una amiga que jugaba en Boca Juniors la invitó a hacer una prueba y se quedó durante dos años. Luego pasó a UAI Urquiza y por causa de lesiones decidió retirarse.

Daniela estudió pedagogía en educación física, preparación física, entrenador de fútbol y también hizo el curso de árbitro "porque me interesaba abordar el juego desde distintos ángulos", confesó en la entrevista con Romi Sacher.

Fue sin duda, un largo camino para llegar a River Plate, y a pesar de las dificultades de contar con un plantel muy joven y sin mucha experiencia, Díaz ganó 14 de los 20 partidos que dirigió y terminó cuarta en la tabla de posiciones del torneo femenino.