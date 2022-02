Carlo Ancelotti habla del mal momento de su portero ucraniano en Real Madrid: "No tiene el espíritu de antes"

La situación que vive Ucrania luego de la intervención hecha por Rusia a su país ha impactado en el mundo del deporte pero quienes resultan entre el grupo de más afectados son los deportistas de dicha nacionalidad que militan en otras latitudes como Andriy Lunin, portero suplente del Real Madrid.

Para el entrenador de los merengues, Carlo Ancelotti, estas circunstancias ha sido difícil de manejar pero en el club han intentado ser de contención y ayuda. "He hablado con él, también el presidente, para mostrarle nuestro cariño. La guerra es un horror, lo único que podemos estar cerca de él", dijo en conferencia de prensa.

El guardameta, quien en 2019 fue campeón del mundo sub-20, está mostrando su profesionalismo en medio del conflicto armado. "Está claro que no tiene el espíritu de antes. Tiene personas cercas en Kiev, la madre y amigos y es normal que se preocupe. El entreno lo ayuda y es muy serio", puntualizó.

Para el italiano es lamentable que un nuevo choque bélico sea noticia mundial. "Estoy de acuerdo con Nadal que es muy raro que pase esto en el siglo XXI. Tenemos que pensar y ojalá se solucione pronto. Es verdad que es muy raro esto en 2022. Mi abuelo me contaba muchas cosas de la guerra".

Entre tanto, Real Madrid, primero del torneo español con 57 puntos, seis más que Sevilla, es favorito para el título pero Ancelotti no da por hecho el campeonato y lo retaron a una cena como apuesta. "No apuesto, no tiene sentido. Lo estamos haciendo bien en la Liga", indicó el entrenador.