María Isabel Urrutia, la actual ministra de deportes en Colombia, es una ex atleta que fue medallista olímpica: ganó la presea dorada en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000 en el levantamento de pesas. Urrutia, de 57 años, aseguró en el diario El País que en ese momento sufrió la misma falta de apoyo por la que hoy pasa la selección femenina sub-17, que a pesar de que fue recibida por seis mil personas tras su segundo lugar en el mundial de la categoría, fue ninguneada por el presidente de la Federación de Fútbol Colombiana, Ramón Jesurún.

Las jugadoras dirigidas por Carlos Paniagua y lideradas por Linda Caicedo alcanzaron el lugar más alto al que ha llegado cualquier selección masculina o femenina colombiana en todas las categorías. Pese a no tener una liga profesional y mucho menos salarios, las jugadoras cuentan con un gran apoyo por parte de los hinchas colombianos, no así del presidente de la federación que en una entrevista aseguró que "los premios solo se dan a los futbolistas profesionales, ellas son unas muchachas amateurs".

Tras el triunfo ante Tanzania y por la lluvia de críticas que cayeron sobre el mandamás del fútbol cafetalero, la federación publicó un comunicado comprometiéndose a entregar incentivos para las futbolistas, pese a que "la normativa de la FIFA establece que las categorías Sub 17 y Sub 20 no son absolutas o mayores".

María Isabel Urrutia dice entender lo que viven las jugadoras: "Yo lo viví en carne propia. Fueron muchos los obstáculos y los problemas que enfrenté para sobresalir por ser la primera mujere en levantar pesas en Colombia". La ministra también contó que muchas veces recibía medallas y diplomas, pero los premios en dinero se los llevaban los hombres y para ella no había nada.

Por lo mismo, la primera mujer ministra del deporte del país colombiano se comprometió desde el día uno de su gestión a hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de las jugadoras de fútbol. "Vamos muy bien. Estamos socializando las propuestas para definir los detalles de la liga con los equipos de futbol y con los patrocinadores. Ese es uno de nuestros propósitos más importantes", comentó Urrutia.

"El presidente me encomendó hacer la liga femenina y la vamos a hacer. Hay dificultades con los clubes, pero vamos avanzando. El jueves de esta semana es la mesa decisoria, pero le puedo asegurar que en 2023 habrá liga de futbol femenina de 11 meses y con salarios dignos para las jugadoras, para eso estamos actuando con el Ministerio del Trabajo", continuó la ministra.

En relación a cómo van a conseguir sueldos para las mujeres que se dedican al fútbol, Urrutia aseguró que "con el patrocinador conseguimos que a las jugadoras se les pague entre 400 y 500 dólares al mes, durante 11 meses, con todas las prestaciones laborales que rigen en Colombia. Estamos ultimando los detalles en las mesas de trabajo. Hay que ponerle orden a la liga femenina. Muchas mujeres profesionales tienen que entrenar, jugar y trabajar en otra cosa para sobrevivir. Eso no puede seguir siendo así. A medida que ellas van siendo fuertes las van a tener que contratar solo para que jueguen fútbol, como pasa con los hombres", cerró María Isabel Urrutia.